В новогоднюю ночь у кировчанки начались роды в лесу

Интересную историю из своей практики рассказала сотрудник родильного отделения Больницы скорой медицинской помощи Татьяна Домнина.

Роды в новогоднюю ночь – отнюдь не редкость в практике акушеров. Было такое и в Кирове. Так, 31 декабря, во время одного из праздничных дежурств Татьяны, в больницу поступила пациентка, у которой отошли воды. Это произошло в лесу.

Оказалось, что в канун Нового года женщина вместе с мужем решила съездить в лес за еловыми ветками для праздника. Там, вдали от дома, у женщины отошли воды. Испугавшись, что роды будут быстрыми – беременность была третьей – пара поехала в роддом прямо из леса, даже не взяв с собой документы.

– Муж вытер пот со лба, когда узнал, что с малышом все хорошо, и еще только начало родов, и поехал за документами, – вспоминает Татьяна Домнина.

Ранее историей новогоднего дежурства поделился врач-травматолог Сергей Караваев.