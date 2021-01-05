В Нововятске рано утром произошел страшный пожар

35 человек эвакуировали, двоих спасти не удалось.

Сегодня утром в 4:40 на пульт спасателей сообщили информацию о серьезном возгорании в Нововятском районе в общежитии на ул. Пушкина 28. Огонь распространялся из квартиры на 5 этаже, где жила 58-летняя женщина с сыном.

Через 20 минут после звонка в ГУ МЧС, огонь локализовали. На месте работали 4 пожарных расчета. Они эвакуировали 35 жильцов. Хозяев квартиры, откуда начался пожар, спасти не удалось. Пожилая жительница задохнулась от угарного газа. Ее 35-лений сын попытался спастись, выпрыгнув в окно. Но он получил травмы и скончался в карете «скорой помощи».

В 6:20 огонь был окончательно потушен. На месте трагедии начали работу следователи-криминалисты. Им предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 января в Кировской области в пожаре погиб человек.

Фото: kirov.sledcom.ru, vk.com/kirov_blacklist