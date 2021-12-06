В Нововятском районе ликвидировали несанкционированную свалку

В Нововятском районе г.Кирова ликвидировали крупную несанкционированную свалку.

Она находилась на ул.Западной по соседству с несколькими садоводческими товариществами.

Для ликвидации свалки потребовались два дня. В общей сложности подрядная организация вывезла 150 кубометров мусора. А всего за этот год в районе убрали свыше 4,5 тыс. кубометров отходов вне официальных мест размещения.

О несанкционированном складировании мусора в Нововятском районе необходимо сообщать в дежурную часть отдела полиции по тел. 31-24-45 или в теруправление по тел 70-61-11.

Штраф за выброс мусора в неустановленном месте составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Фото admkirov.ru