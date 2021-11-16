В ноябре на Набережной Грина появится новый детский городок

До конца ноября в Кирове на Набережной Грина обустроят новый детский городок.

Он появится около шахматного домика. Прежний был построен здесь силами общественников, но поскольку некоторые конструкции пришли в негодность, его демонтировали.

Работы начнутся после того, как сертифицированное оборудование приедет из Новгорода. Оно предназначено для детей от 6 до 12 лет. Стоимость контракта — 268 тыс. рублей.

А в декабре пройдёт аукцион на размещение в шахматном домике предприятия общепита. С противоположной стороны имеется территория для сезонных развлечений. В территориальном управлении по Первомайскому району ждут предложений от предпринимателей, которые захотят установить здесь аттракционы.

Фото admkirov.ru