В Омутнинске проверяют версию гибели мужчины от холода

Труп был обнаружен в Омутнинске 11 января.

О происшествии сообщили «Омутнинские вести».

По данным издания, погибший – местный житель. Он жил в микрорайоне «Рабочий поселок». На теле погибшего имелись все признаки переохлаждения.

Информацию подтвердили в межрайонном следственном отделе. Его начальник Сергей Храмов пояснил, что будет проведена судмедэкспертиза. По ее результатам можно будет говорить о причинах гибели мужчины.

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