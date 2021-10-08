В Омутнинском районе 70-летняя автоледи на «Тигуане» врезалась в «Пассат»

7 октября в Омутнинском районе 70-летняя женщина устроила ДТП на трассе.

Авария произошла после полудня на 771-м километре автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь. По данным Госавтоинспекции, 70-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген Тигуан» врезалась в «Фольксваген Пассат».

В результате происшествия пострадали 2 человека: 30-летний водитель «Пассата» и его 31-летний пассажир. Женщина травм не получила.

Ранее мы писали, что в Кирове у «Маминой кухни» столкнулись 2 легковушки. Есть пострадавшие.