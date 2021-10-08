В Кирове у «Маминой кухни» столкнулись «Тойота» и «Ларгус»

7 октября в Кирове произошло ДТП с участием двух легковушек.

Авария случилась у дома №8 на улице Юровской, неподалеку от кулинарии «Мамина кухня». При неуточненных обстоятельствах в темноте столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Ларгус». Кто был виновником аварии, не сообщается.

Судя по повреждениям автомобилей, столкновение было несильным. Однако пострадавшие все же есть. В ДТП получил травмы 19-летний водитель «Ларгуса». 38-летний мужчина, находившийся за рулем «Тойоты», не пострадал.

В этот же день на улице Чапаева под машину попали двое пешеходов. Одна из них, 84-летняя пенсионерка, получила травмы.