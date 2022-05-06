В Омутнинском районе умелец сделал скульптуру знаменитой бабушки с красным флагом

В поселке Восточный Омутнинского района появилась статуя украинской бабушки Анны с красным флагом. Фото скульптуры появилось в городских пабликах.

«Типичный Киров» сообщает, что скульптуру вырезали из дерева неизвестные умельцы. «Злой кировчанин» публикует фото еще одной работы мастера – медведицы с медвежатами.

Напомним, что бабушка Анна прославилась тем, что вышла навстречу украинским военным со знаменем Победы. Женщина подумала, что к дому пришли российские солдаты, которых она очень ждала. В ответ военные вырвали знамя из ее рук и растоптали. После этого старушка отказалась от продуктовой помощи, которую предложили ей украинцы.

Напомним, что ранее баннер с бабушкой Анной появился на кировском драмтеатре.

Фото: vk.com/zlo43