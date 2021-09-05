В Опаринском районе дошкольное воспитание стало доступнее

В ходе поездки в Опаринский район губернатор Игорь Васильев оценил достоинства нового детского сада, который был построен в рамках нацпроекта «Демография».

Это первый образовательный объект, который появился в районе за последние 10 лет. Ранее в Опарино существовала проблема с детскими садами.

«Если имеется возможность войти в федеральную программу по решению проблем, которые есть в районе, делаем максимум, чтобы стать её участником. Ищем в местном бюджете средства на софинансирование, чтобы привлечь федеральные и региональные средства. Детский сад стал таким примером. Мы открыли его в феврале прошлого года, и сейчас сюда с удовольствием ходят малыши», – рассказывает глава района Андрей Макаров.

В ходе работ у подрядчика возникли трудности, поскольку на территории района проходит водораздел двух систем – здесь берут истоки реки Молома и Луза. Несмотря на это, садик был построен в сжатые сроки.

Он рассчитан на 100 мест, здесь работают семь групп, штат сотрудников — 36 человек. Это воспитатели, музыкальный работник, педагог-психолог и др.