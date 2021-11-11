В парке Победы в Кирове закрасили изрисованную вандалами стелу

В кировском парке Победы устранили последствия акта вандализма. Сотрудники теруправления по Октябрьскому району закрасили надписи, оставленные хулиганами. Об этом сообщили в горадминистрации.

На разукрашенный барельеф знаменосца Победы Григория Булатова кировчане пожаловались в соцсетях 10 ноября. Неизвестные разрисовали стелу черной краской.

11 ноября надписи были закрашены, насколько это было возможно. По словам начальника теруправления Юрия Кислицына, весной будет проведен более тщательный точечный ремонт памятника, чтобы к Дню Победы ничто не напоминало о хулиганстве.

— Грустно осознавать, что люди наносят ущерб столь значимому месту. Это оскорбляет чувства каждого. К сожалению, привести в первоначальный вид стелу сейчас трудно, — сказал Юрий Кислицын.

По факту осквернения памятника написано заявление в полицию. Вандалов ищут сотрудники правоохранительных органов. Помогут им в этом записи с уличных видеокамер.

Напомним, что 3 года назад стелу капитально ремонтировали. Работы обошлись в 1,5 миллиона рублей.