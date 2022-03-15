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В Пижанке предприниматель установил сетки для раздельного сбора мусора

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество, Экология

Предприниматель из Пижанки организовал раздельный сбор мусора для местных жителей. Об этом сообщил замдиректора АО «Куприт» Валерий Семенищев.

Проект по РСО действует в Кировской области уже 2 года. Он стартовал в Кирове, но и в районах есть активисты, которые подключаются к работе.

Один из них – Александр Даровских из поселка Пижанка. Мужчина самостоятельно сделал сетки для сбора пластика и установил их на контейнерных площадках. Вторсырье мужчина забирает и прессует на своем производстве, а потом увозит в Киров на переработку.

Инициативу земляка поддержали местные жители. Их в Пижанке около 4 тысяч человек.

Александр говорит, что взял пример со своего коллеги из Яранска. Там местный бизнесмен установил баки для пластиковых бутылок.

— Решил тоже попробовать, — говорит Александр. — У меня есть участок земли, свой склад, пресс для картона и полиэтилена.

«Куприт» также поддержал инициативу. В дополнение к существующим сеткам регоператор установил контейнеры для пластика и бумаги. Места для них выбрали с учетом мнения жителей, в основном – во дворах многоквартирных домов.

Предприниматель говорит, что сетки и контейнеры не пустуют. Зимой Александр вывозит их раз в месяц, летом – 2 раза, потому что ПЭТ-бутылок становится больше.

Особой материальной выгоды активист не получает. Слишком много сил и времени уходит на обработку сырья. Однако в РСО Александр заинтересован.

— Хочу внести вклад в сохранение экологии, — говорит он.

Ранее мы писали, что в Кировской области расширят сеть экобоксов для батареек. 

Фото, видео: vk.com/semenischevvs

 

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Юлия Зорина