В Пижанке предприниматель установил сетки для раздельного сбора мусора

Предприниматель из Пижанки организовал раздельный сбор мусора для местных жителей. Об этом сообщил замдиректора АО «Куприт» Валерий Семенищев.

Проект по РСО действует в Кировской области уже 2 года. Он стартовал в Кирове, но и в районах есть активисты, которые подключаются к работе.

Один из них – Александр Даровских из поселка Пижанка. Мужчина самостоятельно сделал сетки для сбора пластика и установил их на контейнерных площадках. Вторсырье мужчина забирает и прессует на своем производстве, а потом увозит в Киров на переработку.

Инициативу земляка поддержали местные жители. Их в Пижанке около 4 тысяч человек.

Александр говорит, что взял пример со своего коллеги из Яранска. Там местный бизнесмен установил баки для пластиковых бутылок.

— Решил тоже попробовать, — говорит Александр. — У меня есть участок земли, свой склад, пресс для картона и полиэтилена.

«Куприт» также поддержал инициативу. В дополнение к существующим сеткам регоператор установил контейнеры для пластика и бумаги. Места для них выбрали с учетом мнения жителей, в основном – во дворах многоквартирных домов.

Предприниматель говорит, что сетки и контейнеры не пустуют. Зимой Александр вывозит их раз в месяц, летом – 2 раза, потому что ПЭТ-бутылок становится больше.

Особой материальной выгоды активист не получает. Слишком много сил и времени уходит на обработку сырья. Однако в РСО Александр заинтересован.

— Хочу внести вклад в сохранение экологии, — говорит он. Ранее мы писали, что в Кировской области расширят сеть экобоксов для батареек.

Фото, видео: vk.com/semenischevvs