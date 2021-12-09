В Пижанском районе бесправник на ВАЗе устроил тройное ДТП

8 декабря в Пижанском районе водитель без прав совершил тройное ДТП.

Авария произошла в 16.34 на 178-м километре трассы Киров – Советск – Яранск. 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 врезался во встречный ВАЗ-21099 и в попутный «Вольво» с прицепом.

В результате происшествия пострадали 3 человека: водители обеих легковушек и 40-летний пассажир второго авто. Проверка документов показала, что у водителя ВАЗ-21102 нет прав.

Всего за сутки в Кировской области произошло 8 аварий, в которых получили травмы 12 человек. Число ДТП оказалось больше обычного из-за сильного снегопада.