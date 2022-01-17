В Подосиновском районе отстреляны 5 волков

С начала года в Подосиновском районе были добыты 5 волков. Об этом сообщили в районной организации общества охотников и рыболовов.

По окончании новогодних праздников в соцсетях появились сообщения о появлении волков в поселке Пинюг. Жители сняли на видео, как стая бегает по населенному пункту. В местном паблике также было опубликовано фото собаки, разорванной лесными хищниками.

После этого в районе была организована облава на волков. На 15 января в районе были отстреляны 5 волков.

— По одному волку добыли 13 января на Яхреньгском участке около деревни Страшково и 15 января на этом же участке вблизи села Яхреньга, — сообщается в группе общества охотников и рыболовов.

Днем ранее под Пинюгом была застрелена взрослая волчица. В прошлом году в районе было отстреляно 14 хищников.

Фото: vk.com/club201121540