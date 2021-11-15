В Подосиновце включили отопление после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры на трех улицах поселка Подосиновец включили отопление. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По фактам жалоб жителей сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Было выявлено, что в поселке прекращена подача тепла в дома на улицах Рабочей, Боровой и Механизаторской. Это стало возможным по решению администрации Подосиновского городского поселения.

Проведение ремонтных работ было запланировано на летний период, однако так и не было завершено. В результате жители остались без отопления.

По данному факту главе поселения было внесено представление. Также в отношении руководителя и самого органа местного самоуправления были возбуждены административные дела за нарушение правил пользования топливом и энергией. Материалы переданы в Ростехнадзор.

По требованию прокуратуры жителям домов на указанных улицах пересчитали плату за отопление.

В настоящее время нарушения закона устранены. Тепло вернулось в дома жителей поселка. Завершаются работы по восстановлению дорог после коммунальных раскопок.

Ранее мы писали, что в Кирове вернули тепло в холодный дом на улице Володарского.