Жанна Родыгина: прививка помогла бы перенести коронавирус легче

Директор Дворца творчества – мемориала рассказала о том, как переболела коронавирусом.

Ковидом Жанна Родыгина заразилась в мае. Болезнь началась с легкого недомогания, которое женщина приняла за обычную простуду. Но когда поднялась температура, пришлось вызывать врача.

Тест на COVID-19 оказался положительным, а КТ показало 40-процентное поражение легких. Жанну Родыгину увезли в госпиталь в Ганино. Через несколько дней состояние ухудшилось, и женщину перевезли в инфекционную больницу. Здесь она провела больше двух недель.

Как рассказывает Жанна Валерьевна, из симптомов отмечалась сильная слабость и одышка. Сатурация снижалась до 91 процента. 2 дня женщина провела на кислороде, потом стало легче – лечение сработало.

— Эта болезнь сильно отличается от любого другого заболевания и так тяжело я не болела никогда в жизни, — говорит Жанна Родыгина. — Удивило, что среди пациентов много молодежи с большим поражением легких, хотя раньше я читала, что коронавирусом тяжело болеют только пожилые люди.

Сейчас Жанне Валерьевне предстоит долгая реабилитация. Женщина уверена, что если бы она сделала прививку, болезнь протекала бы намного легче. Сейчас, перенеся ковид, она планирует пройти вакцинацию и убеждает в ее необходимости и родных, и коллег.

— Буду контролировать уровень антител. Как только он снизится, найду время пройти вакцинацию, — сказала она.

По словам Жанны Родыгиной, лучше сделать прививку, чем бояться заражения и, вероятно, оказаться на больничной койке в тяжелом состоянии. Пройти вакцинацию призвал кировчан и губернатор Игорь Васильев.

Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.