В преддверии Дня Победы в Вятской филармонии состоялся концерт «Мгновение»

С праздником Великой Победы кировчан поздравил председатель областного правительства Александр Чурин.

7 мая в Вятской филармонии состоялся концерт, посвященный 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского. Мероприятие называлось «Мгновение» — по одноименному стихотворению знаменитого поэта. Гостем праздника стала дочь поэта, известный фотограф Екатерина Рождественская.

Открывая праздничную программу, Александр Чурин поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы.

— От всей души поздравляю вас с 77-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая эту памятную дату, мы вновь вспоминаем героев той Победы. Тысячи наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них отдали свои жизни за свободу будущих поколений. Символично, что сегодня в праздничной программе прозвучат произведения поэта Роберта Рождественского, без которых невозможно представить многие культовые фильмы о нашей истории – такие как «Неуловимые мстители», «Семнадцать мгновений весны». Особенно приятно, что в программе принимает участие дочь поэта – Екатерина Рождественская. Уважаемые кировчане! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой, – сказал председатель правительства.

Торжественная часть продолжилась выступлениями. Перед зрителями выступил Вятский симфонический оркестр имени Раевского. Песни на стихи Роберта Рождественского исполнил заслуженный артист Республики Карелии баритон Владислав Косарев. Также гости праздника услышали стихи поэта в исполнении артистов театра на Спасской.

Мгновение Роберта Рождественского

Роберт Иванович Рождественский был одним из ярчайших представителей поэтов-шестидесятников. Он родился в 1932 году и встретил войну подростком. В 1941 году опубликовал свое первое стихотворение «С винтовкой мой папа уходит в поход…». С войны отец Роберта Ивановича не вернулся.

Фамилия «Рождественский» досталась будущему поэту от отчима. Под ней он и известен россиянам. С 50-х годов Роберт Рождественский написал множество всенародно любимых песен для кинофильмов: «Позвони мне, позвони», «Где-то далеко», «Песня неуловимых мстителей» и других.

Поэт сотрудничал со знаменитыми композиторами. Одним из его программных стихотворений стало произведение «Мгновения» (оно же — песня из «17 мгновений весны»). Строки из него «Не думай о секундах свысока» без преувеличения знакомы всем.