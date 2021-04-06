В преддверии половодья в Кирове усилили контроль за качеством питьевой воды

Во время весеннего паводка качество воды, поступающей из поверхностных источников, традиционно ухудшается. Поэтому с первых дней апреля специалисты МУП «Водоканал» усилил контроль за водой.

В настоящее время в Кирове идет активная подготовка систем водоснабжения к половодью. Для бесперебойной работы был создан запас реагентов и обеззараживающих средств и проведено техобслуживание объектов, которые могут попасть в зону затопления. К работе готова техника для откачки воды.

Вся вода, поставляемая в Киров, проходит ежечасный контроль на предмет соответствия нормам СанПиН. График отбора проб речной и питьевой воды согласован с управлением Роспотребнадзора.

Несмотря на то, что на большинстве рек Кировской области по-прежнему стоит лед, за минувшие сутки уровень воды вырос на 1-12 см. Наибольший рост отмечен на Уржумке и Немде. Ото льда также избавилась Святица.

Из-за паводка в районах области начали ограничивать движение по наплавным мостам. Так, 5 апреля был закрыт мост на Каринторф через реку Чепцу. В ближайшее время его отсоединят от берега.

Разбирают и мост через Немду, чтобы уберечь его от потока весенних вод. Автомобильное сообщение при этом не нарушено, так как есть объездная дорога Советск — Челка – Лесниково.

Фото: kirovpravda.ru