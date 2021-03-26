В Радужном снесут водонапорную башню

О начале работ по сносу старой башни в микрорайоне Радужном сообщили в «Водоканале».

Как отметили на предприятии, водонапорная башня не функционирует уже давно и находится в аварийном состоянии. Для безопасности жителей она будет демонтирована. Исполнителем работ будет проектно-строительная компания «Технология».

Для проведения работ требуется создать безопасную зону. В нее частично попадает проезжая часть. Из-за этого в период с 25 марта по 30 апреля будет перекрыто движение у дома №5 на улице Конституции.

Ранее в Кирове снесли последний цех мелькомбината. Падение здания сняли на видео.

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