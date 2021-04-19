В России стартовала горячая линия по вопросам голосования за благоустройство парков и скверов

Горячая линия по вопросам рейтингового голосования за объекты благоустройства будет работать с 19 апреля до 30 мая. По единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13 любой житель России сможет получить консультацию по вопросам благоустройства в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Горячая линия начала работать за неделю до старта голосования за объекты благоустройства. Оно начнется 26 апреля на единой платформе 43.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. В рамках голосования жители страны смогут выбрать парки, скверы, набережные, тротуары, которые, по их мнению, следует благоустроить в 2022 году.

— Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у граждан могут возникнуть вопросы о том, как ей пользоваться. Ответы можно получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого 30 мая, то есть до конца голосования, — сказал заместитель главы Минстроя России Максим Егоров.

В Кировской области с 19 апреля работает региональная горячая линия. По номеру 8922-912-56-91 можно задать вопрос в будние дни с 9.00 до 17.00.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет работать волонтерский штаб. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

В 2022 году работы по благоустройству парков и скверов по нацпроектов пройдет в 32 муниципальных образованиях Кировской области, среди которых Белая Холуница, Вятские Поляны, Зуевка, Киров, Кирово-Чепецк, Котельнич, Кирс, Луза, Малмыж, Нолинск, Омутнинск, Орлов, Слободской, Советск, Уржум, Яранск.

Всего жители Кировской области смогут выбирать из 300 объектов. Те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроенны в 2022 году.

— С 2017 года в Кировской области благоустраиваются парки, скверы, набережные. За это время в регионе благоустроено 667 дворов и 351 общественное пространство. Объекты для благоустройства выбирают сами жители. Мнение жителей является приоритетным в отборе территорий для благоустройства, — говорит губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет.