В Санчурском и Уржумском районах назначены новые прокуроры

В Кировской области назначены прокуроры Санчурского и Уржумского районов.

Максим Кассин, новый прокурор Уржумского района, родился в 1986 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию. В последние годы работал заместителем Слободского межрайонного прокурора и заместителем прокурора Октябрьского района г.Кирова.

Новый прокурор Санчурского района Денис Васенёв родился в 1983 г. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ. До нынешнего назначения (2014-2021 гг.) был заместителем прокурора Верхнекамского района.

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