В Слободском достроили единственный проблемный дом

В Слободском сдали в эксплуатацию единственный долгострой в городе, возводившийся с привлечением средств дольщиков. Дом на улице Советской, 47а стал вторым проблемным домом, строительство которого было завершено в 2021 году.

Разрешение на строительство 70-квартирного дома на Советской было выдано еще в декабре 2014 года. Первый договор с дольщиками был подписан в 2016 году. Продать удалось лишь 49 квартир. Сдача дома была намечена на третий квартал 2018 года, но работы были остановлены и возобновлены лишь весной прошлого года с появлением нового инвестора.

На сегодня дом с автономным газовым отоплением сдан. Ранее был сдан долгострой в переулке 1-м Гороховском, 21 в Кирове. В настоящее время в реестре проблемных домов Кировской области осталось 32 объекта. До конца года планируется завершить строительство еще двух из них – на Маклина, 60а и на Широтной,1, оба – в областном центре.

В 2021 году также планируется завершить строительство за счет средств инвестора дома в Кирове на ул. Маклина, 60а; силами застройщика планируется завершить строительство дома в Кирове на ул. Широтная, 1 (2-й этап строительства).