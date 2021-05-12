В Слободском нашли без вести пропавшего пенсионера

Росгвардейцы успешно сработали по ориентировке в городе Слободском.

Вечером 9 мая в дежурную часть полиции райцентра поступило заявление о пропаже 72-летнего пенсионера. Взволнованные родственники рассказали, что утром мужчина ушел на парад Победы и не вернулся.

Информацию передали всем сотрудникам правоохранительных органов. Только 11 мая около полуночи патрульный наряд вневедомственной охраны, проезжая по ул. Маршала Конева, обратил внимание на одинокого прохожего. Приметы мужчины совпадали с указанными в ориентировке. В ходе беседы со стражами правопорядка выяснилось, что пенсионер дезориентирован, не понимает, куда ему идти. Мужчину доставили в отдел полиции.

Также в Кировской области нашли тело 24-летнего жителя деревни Каменный ключ, пропавшего в конце апреля.