В Слободском закрыли ковидарий

На предпоследней неделе марта закончил работу с ковидными пациентами стационар центральной районной больницы в Слободском. Решение о закрытии было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Инфекционный госпиталь на базе стационара ЦРБ был открыт в октябре, когда начался резкий рост числа заболевших. По словам главврача больницы Анатолия Калинина, за несколько месяцев лечение в госпитале прошли более 1800 человек.

В настоящее время в помещениях больницы проводят дезинфекцию. После этого с поверхностей будут взяты смывы на предмет наличия возбудителя COVID-19. Если они окажутся «чистыми», стационар приступит к работе в штатном режиме.

В настоящее время в области действуют 12 инфекционных госпиталей для больных с положительным тестом на коронавирус. На пике пандемии пациентов с ковидом принимали 19 медицинских учреждений. Ранее несколько госпиталей были закрыты.