В соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

Жители Кировской области сегодня не могли попасть на свои аккаунты во «ВКонтакте», полистать ленту новостей, загрузить фотографии и написать сообщения. В ресурсе произошёл сбой. Примерно в 15 часов. При этом такая ситуация наблюдалась во многих регионах России.

Неполадки заметили и системы, которые отслеживают отключения на популярных ресурсах. За несколько минут на сбой «Вконтакте» пожаловались десятки тысяч пользователей.

Разработчики социальной сети подчеркнули, что сейчас всё функционирует исправно. Неполадки устранены.

Кстати, после того, как соцсеть снова заработала, пользователи предположили, что сбой каким-то образом связан с Днём Михаила Шуфутинского. Сегодня все соцсети просто переполнены мемами на известную песню «з сентября».