В Спасском соборе завершено восстановление ограды

В Спасском соборе Кирова завершились работы по восстановлению ограды. Они продолжались почти 2 года. Средства на восстановление пожертвовали благотворители-прихожане.

В храме рассказали, что ограда была восстановлена в соответствии с прежним расположением. Границы – те же, что и в прошлые времена, когда к собору относились 2 присоединённые торговые палатки. По фото храма были восстановлены и кирпичные клоны собора с навершиями.

Рисунок самой решетки забора не сохранился. Новую ограду сделали по эскизам архитектора Ивана Чарушина к ограде Александро-Невского собора.

На сегодняшний день работы завершены. Установлена последняя – восточная – стороны ограды. Она была отлита из металла на московском предприятии. Забор получился надежным и, что немаловажно, эстетичным.