В театре на Спасской состоялась премьера мрачной комедии «Череп из Коннемары»

Накануне в кировском ТЮЗе представили новый спектакль под названием «Череп из Коннемары». «Череп…» — пьеса английского драматурга Мартина МакДонаха, весьма популярная в мире и уже приглянувшаяся кировскому зрителю. Своими впечатлениями о спектакле поделилась кировчанка Екатерина Солодкова.

«Череп из Коннемары» МакДонаха весьма популярен на сценах заграничных театров. Пожалуй, только его «Сиротливый Запад» ставится не реже. Наверное, хитрость в том, что «Череп…» наименее кровавое из его драматических произведений и, несмотря на то, основное действие происходит на кладбище, самое… гм… весёленькое. Именно по этой пьесе 18 марта состоялась премьера в «Театре на Спасской». Это был в определённом смысле риск для творческой группы. Но театр рискнул – и не прогадал, судя по реакции зрителей.

Если вы решите почитать пьесу «Череп из Коннемары» в сети, постарайтесь найти ту, у которой толковое предисловие. И в нём будет написано, что действие происходит в Ирландии – на полуострове, где мало суши и много воды. Поэтому и места не хватает. И если живые кое-как умещаются, то безмолвных мёртвых можно и потеснить: раз в семь лет старые захоронения уничтожаются ради тех жителей Коннемары, кто становится новым постояльцем этого пристанища.

Словом, в том, что люди вытесняют мертвецов, чтобы те не вытеснили людей, есть некая аллегория. Глядя на обитателей этого странного места, поневоле задаёшь себе вопрос: а живы ли на самом деле они сами? Ну вон же, ходит между ними давно почившая Уна, подсказывает реплики, смеётся, заглядывает в лица. А они чем лучше?

Может, не зря то ли изгородь, то ли занавес, представленный проволочным мотком (настолько тесно и причудливо сплелись и изогнулись судьбы героев) вдруг окашивается кровавым светом?

Кто из них живой?

Мик Даут, который подрабатывает тем, что вынимает ежегодно в назначенную дату бренные останки из могил и с молитвой опускает их в море (а может, вовсе и не с молитвой, и не в море, а просто молотком раскалывает кости и черепа в пыль – ибо нет на самом деле у героев ни слова правды, совсем как в школьных задачках на логику: «Один брат всегда лжёт, второй через раз через раз изрекает истину, третий всегда правдив – догадайся, кто есть кто)?

Школяр-балбес Мартин, жадноватый, глуповатый, хамоватый и отпускающий подростковые сальные шуточки – но однако чем-то очень трогательный?

Его братец полицейский Томас, которому не доверяют расследовать настоящие преступления?

Смешливая старуха Мэриджони, ежеминутно поминающая церковь и бога, и между тем присваивающая денежки собранные для «бедных негров» и регулярно посещающая Мика ради дармовой выпивки?

Набор ирландских типажей не так уж сильно отличается от мира вокруг нас с вами, от любой безысходной провинции.

Так, получается, пьеса — бытовая зарисовка? Ха, ничего подобного.

Юный гопник, который зажарил хомяка в микроволновке и грезит о свиданиях со школьницами – ну хоть с какой-то, кто согласится. Это из серии «трудности взросления»? Да как бы не так!

А, вот оно: Мик должен выкапывать на кладбище свою жену Уну при свидетелях (полицейский Томас и помощничек Мика Мартин). Между тем в деревне все семь лет ходят слухи, что дамочку убила вовсе не автоавария, а сам Мик. И всем очень любопытно, с каким лицом будет Мик выкапывать останки своей благоверной.

Точно, это детектив!

И опять не в точку! В детективе по закону жанра к концу всё обязательно будет разложено по полочкам, а здесь на протяжении всего действия автор не дает нам ясных ответов.

Везде гротеск, чёрный юмор, витающая в воздухе недосказанность, хотя говорят много, даже слишком. Но назвать «Череп…» пьесой абсурда тоже неправильно: в ней ничуть не больше абсурда, чем во всей нашей жизни.

Что же в ней главное? Пожалуй, это решает тот, кто смотрит. Лично для меня это магия. Вот только что, пару минут назад зрители с недоумением слушали диалог. И вот уже, едва переводя дыхание, изумлённо смотрят друг на друга – что? Уже антракт? А где мы были всё это время?

Это и есть магия театра, которую так трудно разложить по полочкам.

Постановка режиссёра Александра Трясцина. Чарующая музыка, которую сочинил артист Константин Кочнев. И декорации как вид отдельного искусства, многозначные и загадочные (художник Алина Алимова).

И, конечно – мастерство артистов. Богомольная выпивоха Мэриджонни в исполнении Татьяны Махнёвой предстала перед нами хитрой, нахальной и очень неглупой бабкой.

Старый Мик (Александр Королевский) – сильный человек, потрёпанный жизнью, жёсткий но, похоже, самый снисходительный к чужим порокам.

Мартин Хэнлан (Константин Кочнев) – назойливый и не слишком обременённый умом тинейджер – но ведь что-то в конце связывает его и Мика, несмотря на кровавые противоречия.

Томас Хэнлан (Евгений Новосёлов) — вульгарный весельчак, который на самом деле готов бог знает на что, чтобы прослыть профессиональным полицейским.

Уну (Ольга Чаузова), умершую жену Мика, вроде бы уже не волнуют людские страсти, но она всё никак не уходит из дома постаревшего мужа.

Всё это вместе — таинственная, страшная и смешная история. Каждый сам решит, чего здесь больше. Главное – она мастерски задевает за живые струны в душе.

Екатерина Солодкова

Фото предоставила компания «Гео Про»