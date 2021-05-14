В центре Слободского звучит виолончель

Необычное шоу заметили горожане, прогуливающиеся по улице Советской.

В центральной части города Слободского у памятной стены развернулось музыкальное представление. Девушка играет на виолончели. Фотография появилась в паблике «Типичный Слободской».

По отзывам прохожих, играет музыкант хорошо. Некоторые останавливаются, чтобы просто послушать композиции. Подобный концерт в Слободском — редкость.

Особенно необычно, что девушка играет на виолончели. Этот струнно-смычковый инструмент считается одним из самых сложных. Зато благодаря своему сочному и певучему звучанию зачастую применяется как солирующий инструмент. Но чаще всего виолончель является участником симфонического оркестра и струнного ансамбля.

Фото: vk.com/slobodskoy