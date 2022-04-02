В церкви села Коршик появился умный счетчик газа

В Зосима-Савватиевской церкви села Коршик Оричевского района появился умный счетчик газа. Его установили сотрудники «Газпром газораспределение Киров». Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Интеллектуальное оборудование СМТ Смарт G-4 установлено бесплатно. Как рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин, новый счетчик измеряет потраченный объем газа и автоматически направляет данные поставщику газа.

— Потребителю больше не нужно контролировать и записывать данные – умный прибор учета сделает все самостоятельно, — отметил Чиликин.

В настоящее время умные приборы учета газа установлены более чем у 100 абонентов в Кировской области.

Ранее мы писали, что кировские ученые изобрели умную газовую конфорку.

Фото: commons.wikimedia.org