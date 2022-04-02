В церкви села Коршик появился умный счетчик газа

В Зосима-Савватиевской церкви села Коршик Оричевского района появился умный счетчик газа. Его установили сотрудники «Газпром газораспределение Киров». Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Интеллектуальное оборудование СМТ Смарт G-4 установлено бесплатно. Как рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин, новый счетчик измеряет потраченный объем газа и автоматически направляет данные поставщику газа.
— Потребителю больше не нужно контролировать и записывать данные – умный прибор учета сделает все самостоятельно, — отметил Чиликин.
В настоящее время умные приборы учета газа установлены более чем у 100 абонентов в Кировской области.
Ранее мы писали, что кировские ученые изобрели умную газовую конфорку.
Фото: commons.wikimedia.org