В ТЦ «Грин Хаус» появилась интерактивная диорама

В торговом центре «Грин Хаус» появилась интерактивная диорама. Она находится в семейно-развлекательном центре «Подзарядка».

Диорама – уникальный в своем роде аттракцион. Она похожа на музейный экспонат и привлекает внимание не только маленьких посетителей, но и взрослых. Игрушка представляет собой мини-модель города, по которому путешествует машинист на поезде.

Поездка длится 3 минуты. Во время нее юные игроки могут по желанию включать свет, звук и управлять сценками из городской жизни.

Ранее мы писали, что в Кировской области появился первый лицензированный зоопарк.

Фото: vk.com/podzaryadka43