В ТЦ «Микс» в Кирове откроется пункт вакцинации от коронавируса

20 апреля в Кирове начнут работать еще 2 выездных прививочных пункта.

Первый пункт откроется в торговом центре «Микс» на улице Ленина, 169. Сделать прививку здесь можно будет с 20 по 23 апреля с 10 до 17 часов.

Еще один пункт будет открыт в Клубе ветеранов на ул. Е. Кочкиной, 3а. Здесь вакцинация будет проводиться с 20 по 22 апреля с 10 до 14 часов.

Чтобы сделать прививку от COVID-19, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как рассказал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, в настоящее время Кировская область занимает 4-е место в стране по темпам прививочной кампании. В настоящее время охват населения составляет 357 вакцинированных на 100 тысяч человек при общероссийских цифрах 217/100000. Также наш регион удерживает лидерство по прививкам в возрастной категории 60+.

На сегодня в Кировской области первым компонентом вакцины привиты более 104 тысяч жителей, 48 из них прошли полный курс вакцинации.

19 апреля в регион поступила еще одна крупная партия «Спутника V» в количестве 14,4 тысяч доз. Они будут распределены по медицинским учреждениям.

Фоторепортаж из выездного пункта вакцинации в ЦУМе можно посмотреть здесь.