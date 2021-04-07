Мобильная вакцинация в Кирове началась с аншлага

Сегодня, 7 апреля, губернатор Игорь Васильев посетил кировский ЦУМ, чтобы посмотреть, как начала работать мобильная бригада по вакцинации. Здесь жителям окрестных кварталов в течение недели можно будет получить прививку Спутник-V с 10 до 17 часов. Конкретно здесь заняты медработники 9-й горбольницы; в других точках города по графику работают бригады других медучреждений.

Фойе 4 этажа уже с 10-30 забито десятками в основном пожилых людей. Встречаются и помоложе — как пояснил один, желает пожить на пенсии, потому и решил обезопаситься от вируса. Одни неторопливо заполняют анкеты, другим ещё меряют температуру.

— Как вам здесь, долго ли сидите в очереди? — обратился Игорь Васильев к женщинам в длинной очереди. — Жарко только тут ждать столько народа, а так-то все равно дома сидим. Тут хоть привиться бесплатно можно, чтоб потом спокойней гулять, — ответила ему кировчанка. — Ничего, сейчас ещё врачей побольше сюда придет, быстрее дело пойдет, — обнадежил губернатор.

И правда, через несколько минут принесли несколько столов, за них сели ещё медработники, очередь начала быстро рассасываться. У людей записывают номера паспортов, телефонов, СНИЛС, оговаривают время, когда подойти на укол. Кому удобнее сегодня, кому на днях. Повторная прививка — здесь же через три недели. Вакцины хватит на всех, уверяют медики.

– Началась выездная акция по вакцинации граждан от COVID-19 в одном из крупнейших торговых центров города. Такие пункты появляются уже по всей стране. И с началом поступления больших партий вакцины против новой коронавирусной инфекции география работы прививочных пунктов расширяется и в нашем регионе, – отметил Игорь Васильев.

Фото: kirovpravda.ru