В Верхнекамском районе нашли тело утонувшего рыбака

17 апреля в полицию обратилась жительница поселка Рудничный, которая сообщила, что ее муж пропал. По словам женщины, ее 63-летний супруг ушел на рыбалку 16 апреля и через сутки так и не вернулся домой. На звонки мужчина не отвечал.

Сотрудники полиции приступили к поискам: «прочесали» поселок, проверили водоемы в его окрестностях. 17 апреля посередине одного из прудов была обнаружена полынья, в которой плавала кепка пропавшего.

На помощь полицейским приехали водолазы. Они нашли тело погибшего рыбака и достали его из воды.