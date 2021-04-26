В Яранском районе продают водонапорную башню

Список водонапорных башен, которые выставлены на продажу в России, появился в группе «Водонапорная башня Слободской». В него вошли 4 строения в разных регионах страны.

Среди них – водонапорная башня в Яранске на улице Халтурина. Она оказалась самой дорогой – ее выставили на продажу за 1,95 миллиона рублей.

Дешевле всего можно купить водонапорную башню в Саратовской области. Сооружение на станции Куриловка в Вольском районе продается всего за 364 тысяч рублей. В 700 тысяч обойдется башня в Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области. В два раза дороже – 1,5 миллиона рублей – стоит водонапорная башня в Алатыре Чувашской Республики.

Напомним, что водонапорная башня в Слободском была продана за 650 тысяч рублей. Ее купил в прошлом году кировчанин Анатолий Курбатов. На ремонт сооружения он планирует потратить порядка 1,8 миллиона. Предполагается, что в обновленном здании расположится музей работ архитектора Ивана Чарушина.

Используют, хоть и не по назначению, башни в других регионах России. Так, в 2012 году радиоведущий Александр Лунев выкупил заброшенную башню в Томске за 1,5 миллиона рублей. Он потратил на ее ремонт 7 лет и 10 миллионов рублей. Теперь это его частный шестиэтажный дом и сбывшаяся мечта.

Фото: Викимедия, meduza.io