В Яранском районе женщина на иномарке сбила лося

ДПТ произошло накануне вечером на 159 км трассы «Вятка».

Во вторник, 4 мая, в 19 часов на автодороге в Яранском районе машина 44 – летней женщины сбила лося, выбежавшего на дорогу. В результате хозяйка авто получила травмы. Её Kia Picanto была серьезно повреждена. О судьбе животного не сообщается.

В ГИБДД рассказали, что с начала года в регионе произошло уже вторая авария с участием диких животных. В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными на трассе «Вятка» в Юрьянском, Орловском, Тужинском и Яранском районах, а также на дорогах регионального значения «Киров-Советск-Яранск», «Киров – Малмыж – Вятские Поляны» и «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Балезино».

Если аварии избежать не удалось нужно оставаться на месте ДПТ и проинформировать о произошедшем сотрудников ГИБДД, а они сообщат представителям ветеринарии, напомнили в автоинспекции.

Ранее мы писали о том, что на кировской трассе к автомобилистам вышли лоси и наблюдали за водителями.

Фото: vk.com/gibdd43