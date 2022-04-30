В Зуевке задержаны школьники, осквернившие мемориал воинам-десантникам

Полицейские установили личности вандалов, исцарапавших памятник воинам 1-й маневренной воздушно-десантной бригады, в которой во время Великой Отечественной воевали жители Зуевского района.

Ими оказались четверо местных школьников. Вскоре будет принято процессуальное решение. Соответствующие материалы правоохранители направили в Следственный комитет.

Напомним, в конце апреля был осквернён памятник посвящённый подвигу 1-й маневренной воздушно-десантной бригады, сформированной в Зуевке. Во время Великой Отечественной войны 17-19-летние парни героически сражались в тылу II армейского корпуса немцев в Демянском районе. Большинство из них погибли или пропали без вести. И этот мемориал был изрисован и исцарапан. Кроме того, была вырвана с корнем недавно посаженная у памятника сосна.

Кстати, в Кирове изрезанный вандалами баннер у драмтеатра заменили на новый — теперь вместо буквы Z на информационном щите изображена бабушка с красным флагом Победы.