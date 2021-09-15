В Зуевском районе 130 педагогов получили президентские выплаты

В Зуевском районе около 130 учителей получают выплаты за классное руководство, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Васильева в Зуевку.

Новая зуевская школа была открыта в 2019 году. Ее строительство велось по нацпроекту «Образование». Сегодня в ней учатся 734 школьника. В современном трехэтажном здании – 37 учебных кабинетов с новым оборудованием, тренажерный, актовый и хореографический залы, помещение для игры в шашки и шахматы, библиотека, столовая и кабинеты логопеда и психолога.

— Хочу сказать спасибо педагогам за поддержку школы. Глядя на ваши горящие глаза, хочется продолжать строить, преобразовывать, благоустраивать, чем мы все активнее начинаем заниматься – в следующем году стартует программа капитальных ремонтов школ, благодаря которой таких образовательных пространств станет больше по всей стране, — сказал глава региона.

Учителя в свою очередь поблагодарили губернатора за возможность работать в комфортных условиях. Это сыграло не последнюю роль в комплектовании штата школы. В настоящее время свободных учительских вакансий в ней нет, отметила директор Наталья Миклина.

— Наш коллектив состоит из 46 педагогов, среди которых – победители и призеры районного и областного этапов конкурса «Учитель года». А наши ученики показывают достойные результаты на Едином государственном экзамене, — сказала она.

В этом году президентом были инициированы выплаты за классное руководство. В Зуевском районе их получают порядка 130 учителей.