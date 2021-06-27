Вакцина «Спутник Лайт» начала поступать в регионы

26 июня первые партии вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19 вышли в гражданский оборот. До конца июня регионы России получат около 2,5 миллиона доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной и в настоящее время разрешен для использования только до 60 лет. Как сообщалось ранее, привиться им смогут те, кто переболел коронавирусом, а также ранее вакцинированные.

Отметим, что на сегодняшний день в Кировскую область поступило более 220 тысяч доз вакцин от коронавируса. Первым компонентом привито более 206 тысяч человек, вторым – более 167 тысяч.

Число вновь выявленных случаев COVID-19 на 27 июня в Кировской области оставляет 115. 152 пациента с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Единственным способом остановить распространение инфекции остается вакцинация.

Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.