Вакцинация от COVID-19: мифы и реальность

Министерство здравоохранения Кировской области подготовило разъяснения по самым распространенным мифам о прививке от коронавирусной инфекции. Медицинское сообщество заявляет: прививка – единственная возможность уберечь себя от тяжелого течения болезни.

Миф 1. «Я могу заболеть от прививки!»

Неправда. От прививки заразиться и заболеть невозможно. В аденовирусных векторах, из которых состоит вакцина, нет вируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Вакцина содержит только один его ген (фрагмент), несущий организму информацию о синтезе S-белка — шипа на оболочке коронавируса. Этот белок, оказавшись в клетке человека, способен вызвать иммунную реакцию организма, то есть организм начнет защищать себя, вырабатывать антитела, что и необходимо для формирования иммунитета. Но привести к болезни этот фрагмент вируса не способен. Так что прививка не может стать источником вируса и соответственно заболевания.

Миф 2. «Если после прививки повышается температура, значит, человек заболел!»

Неправда. Повышение температуры – нормальная реакция организма на встречу с фрагментом вируса. Подобная реакция может быть на любую прививку – в том числе и на те, которые делают по национальному календарю прививок: от гриппа, от полиомиелита, от краснухи и т.п. Это не значит, что человек заболевает. Это значит только, что организм «включает» защиту. И все симптомы – повышенная температура, недомогание – проходят в течение 2-3 дней и не требуют лечения.

Кстати, большинство людей переносят прививку от COVID-19 бессимптомно, без каких-либо «простудных» проявлений.

Миф 3. «Если я сделаю прививку, мои близкие могут от меня заразиться».

Неправда. Поскольку прививка не может вызвать болезнь, она не может сделать человека переносчиком вируса. От привившегося человека заразиться вирусом нельзя.

Миф 4. «У меня есть знакомые, которые заболели от прививки».

Неправда. Заболели на самом деле не от прививки. Дело в том, что защитные механизмы в организме вырабатываются не мгновенно, для этого нужно время. И до момента, как эти защитные механизмы сформируются, человек может встретиться с вирусом и заболеть. Случаи заболевания COVID-19 после прививки связаны с тем, что человек столкнулся с вирусом до того, как у него выработались антитела. Известно, что устойчивый иммунитет формируется в среднем через 3 недели после введения второго компонента вакцины.

В этот период есть вероятность столкнуться с вирусом и заболеть. Вот почему после вакцинирования важно носить маску.

Миф 5. «Прививка не дает никаких гарантий, потому что вакцины, защищающей от COVID-19 на 100%, нет».

Неправда. Хотя степень защиты существующих вакцин не 100%, а 92-96%, и очень незначительная вероятность заболеть существует, однако прививка дает практически 100-процентную гарантию того, что в случае заражения вы переболеете в легкой или средней формах тяжести, то есть как обычной простудой — в виде насморка, кашля, возможно, с небольшой температурой.

Миф 6. «У меня есть хроническое заболевание, и мне прививаться нельзя».

Неправда. Если нет медицинского отвода, подтвержденного врачом, прививаться нужно. У людей с хроническими заболеваниями риск тяжёлого течения коронавируса высок, и им прививка жизненно необходима. Однако перед вакцинированием нужно побывать у лечащего врача, чтобы получить консультацию и исключить обострение хронических заболеваний (в период обострения прививаться не рекомендуется).

Чтобы минимизировать реакцию организма на прививку, врач может назначить вам приём поддерживающих средств и регулярный контроль за состоянием здоровья.

Миф 7. «Мне уже за 80 лет, и прививка для меня может быть опасна».

Неправда. Сама по себе прививка не опасна. Но её не рекомендуется делать в период обострения имеющихся хронических заболеваний. Поэтому перед вакцинацией надо проконсультироваться с врачом.

Пожилые люди находятся в группе особого риска, когда наиболее часты случаи тяжелого течения коронавируса, а у организма в силу возраста защитные возможности уже значительно снижены. Именно поэтому старшему поколению, наоборот, необходимо прививаться.

Миф 8. «Я вакцинировался, значит, можно не носить маску!»

Неправда. У существующих вакцин высокая эффективность, но всё же не 100-процентная. То есть абсолютной гарантии, что вы не заболеете, нет. Маска в данном случае – дополнительная защита. К тому же у привитых людей болезнь чаще всего протекает в лёгкой или бессимптомной форме. И такой человек, сам не зная того, может заразить окружающих. Так что маску носить все-таки нужно.

Миф 9. «Если бы вакцина была так хороша, то сами врачи прививались бы. Но они не прививаются!»

Неправда. В Кировской области 96 % врачей привились от COVID-19 – именно потому, что они знают, насколько коварна эта болезнь, насколько трудно бывает справиться с ней, и понимают, что вакцинация – единственная возможность уберечь себя от тяжелых форм заболевания и его последствий.