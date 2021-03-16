Виктора Савиных поздравили с 40-летием со дня первого полета в космос

В Детском космическом центре Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики отметили 40-летие со дня первого космического полёта Виктора Савиных. Поздравить лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, Почётного гражданина Кировской области пришли многие известные земляки.

Председатель областного правительства Александр Чурин поделился своими воспоминаниями о том, как ещё в детстве он участвовал во встрече с первым вятским космонавтом. По словам Александра Анатольевича, это был очень волнительный момент и тогда будущий председатель правительства даже представить не мог, что когда-нибудь сможет лично поздравить Савиных с очередной годовщиной полёта.

В числе пришедших поздравить советского космонавта-50 (и одновременно «мирового» космонавта-100) также были председатель областного Законодательного собрания Геннадий Коновалов и глава города Елена Ковалёва.

Виктор Савиных, обращаясь к собравшимся, рассказал о том, как когда-то попал в отряд космонавтов, как потом знакомился с космической станцией и как туда прилетали иностранные коллеги — астронавты из Монголии и Румынии.

Виктор Савиных провел в космосе 252 суток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд. В память об экспедиции «Салюта-7» вместе с космонавтами Васютиным и Волковым Виктор Петрович подарил кировскому музею костюм члена экипажа «Салют-7». Он пополнил выставку, посвященную истории первого вятского космонавта.

Вернуть атмосферу 40-летней давности помог документальный фильм о том полёте.

На память о мероприятии и встрече Виктор Петрович передал музею свой тёплый комбинезон, который когда-то согревал его в космических путешествиях, а теперь займёт почётное место в экспозиции.

Также в Детском космическом центре открыли Парту Героя. Это — часть федерального проекта, в ходе которого парты космонавтов появятся в их родных городах. Проект-акция должна «содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма у юного поколения, воспитанию уважения к подвигу и чувства гордости за соотечественников».

Ранее Виктор Савиных рассказал о подготовке к первому полету.