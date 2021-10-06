Кроме того, он выплатит родственникам погибших людей 6 миллионов рублей.

В декабре прошлого года «Кировская правда» сообщала о резонансной аварии. 19 декабря 2020-го на 396-м километре федеральной трассы «Вятка» на большой скорости столкнулись Nissan Juke и «Лада Гранта». Погибло 5 человек — пассажир «Ниссана», водитель «Лады» и три его пассажира.

Выяснилось, что 34-летний водитель Nissan Juke был пьян и выехал на встречку, где и произошла смертельная авария.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

На днях состоялся суд. Виновник смертельной аварии на трассе «Вятка» приговорен к 9,5 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Кроме того, он выплатит родственникам погибших людей 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.