Владимир Путин: Дальний Восток имеет колоссальное значение для России

3 сентября Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. Темой ВЭФ-2021 стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. На пленарном заседании форума глава государства рассказал о масштабных планах по развитию Дальнего Востока.

Модернизация городов Дальнего Востока

Российский лидер отметил, что развитие дальневосточных регионов и Арктики имеет колоссальное значение для России. И одной из важнейших задач в этом направлении станет комплексная модернизация городов Дальнего Востока. Программа обновления и мастер-планы для этого должны быть подготовлены в течение 2 лет.

— Речь идет не только о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов, — сказал Владимир Путин.

Развивая свою мысль, президент подчеркнул, что из концентрации поселений вокруг крупных производств населенные пункты должны стать настоящими городами с комфортными условиями для жизни и развития. Программу обновления следует реализовать в тесном диалоге с жителями, с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и механизма дальневосточной концессии, когда городская инфраструктура создается за счет частных инвесторов, а государство возмещает расходы.

Список городов, которые попадут под реновацию, уже имеется. В него войдут, в частности, Тында и Северобайкальск, которые имеют огромное значение для развития БАМа.

Дополнительные средства на социальное развитие

Глава государства также рассказал о продлении Дальневосточной единой субсидии, в рамках которой ведутся строительство и ремонт социальных объектов. По данной программе регионы Дальнего Востока дополнительно получат более 20 миллиардов рублей. Не менее половины этой суммы будет направлено на развитие системы здравоохранения.

— Подчеркну, эти средства пойдут плюсом к 57 миллиардам рублей, которые уже планируется направить на программу в федеральный округ… Дальний Восток – обширная территория с низкой плотностью населения. И для людей, живущих, здесь должна быть обеспечена качественная медицинская помощь, — отметил Владимир Путин.

Льготная ипотека – для врачей и учителей

Жителей дальневосточных регионов ждет еще один приятный бонус – расширение льготной ипотеки. Накануне пленарного заседания полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился к Владимиру Путину с предложением включить в программу льготного ипотечного кредитования врачей и учителей.

В настоящее время данный инструмент работает для молодых семей до 35 лет. По условиям программы они могут взять ипотеку под 2 процента.

Президент обещал рассмотреть предложение в самое ближайшее время.

Открыть ворота для инвесторов

В список поручений, которые озвучил глава государства, также вошло снижение планки входа в режим Свободного порта до 500 тысяч рублей. В настоящее время минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов Свободного порта составляет 5 миллионов рублей.

— С Центральным банком проработаем (этот момент), – заявил Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Ранее о снижении порога инвестиций попросил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, отметив, что это позволит «держать максимально открытыми ворота для инвесторов».