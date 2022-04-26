Владимир Путин наградил кировского лыжника-олимпийца Алексея Червоткина

Президент РФ Владимир Путин вручил награды российским спортсменам, ставшим чемпионами Олимпийских игр в Пекине. Одним из награжденных стал лыжник Алексей Червоткин.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Награды от президента получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина и лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

На мероприятии присутствовали не все «золотые» олимпийцы. Пятеро спортсменов пропустили церемонию награждения.

«Наш» Алексей Червоткин получил из рук президента орден Дружбы. Напомним, что 13 февраля Алексей в составе лыжной сборной выиграл олимпийское золото. В эстафете 4 на 10 километров четверо российских спортсменов обогнали соперников больше чем на минуту.

В своей речи Владимир Путин сказал, что победы россиян стали украшением Олимпиады. Глава государства особо отметил выдающиеся успехи российских лыжников.

— Женская команда по лыжным гонкам в последний раз становилась чемпионом в 2006 году, мужская — в 1980 году. А одновременной победы и женской, и мужской эстафетных команд у нас не было уже ровно полвека, — напомнил Владимир Путин. — Не менее ярко (чем фигуристы), я бы сказал, даже дерзко проявили себя и мужчины — дерзко в самом хорошем смысле этого слова: Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.

Фото: sport24.ru