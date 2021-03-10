Внук замдиректора Вятской филармонии прошел слепые прослушивания в «Голос. Дети»

На днях сын и внук замдиректора Вятской филармонии Игоря Затолочного Николай и семилетний Петр успешно выступили на сцене телеконкурса «Голос. Дети» на Первом канале.

Во время слепого прослушивания они оригинально исполнили песню Бобби Макферрина Don’t Worry Be Happy. К Петру повернулись двое членов жюри — Егор Крид и Баста. Юный певец выбрал команду Крида.

В некоторых пабликах в соцсетях ребенка ошибочно назвали мальчиком из Кирова, хотя Петя родился и вырос уже в Санкт-Петербурге, куда некогда переехали его родители. Что, конечно же, ничуть не мешает одаренности Петра, перенятой от родителей — профессиональных музыкантов.

Ранее мы писали, что кировчанка связала теплые варежки ведущим Первого канала. Женщину поблагодарили в прямом эфире.