Водитель мусоровоза рассказал, почему так сложно бороться с мусором

Владимир Воробьев работает водителем мусоровоза уже 2 месяца.

В его путевом листе больше сотни адресов: Вересники, улица Ленина, Солнечный берег…

Дневная смена водителя мусоровоза начинается в 6 утра. Рабочий день длится 12 часов. В ночь на работу выходят другие водители.

По словам Владимира, до нового года одна бригада вывозила около 10 тонн отходов. В праздники эта цифра увеличилась до 18 тонн.

— Отходов было в разы больше, чем в будни, — говорит водитель.

Сейчас уборщики возвращаются к прежним цифрам. Масса вывозимых за смену отходов снизилась до 12 тонн.

В каникулы Владимиру приходилось ездить на полигон по нескольку раз в день – мусоровоз заполнялся быстро.

Что мешает более оперативно убирать мусор? Как говорит Владимир, много проблем доставляют припаркованные машины. Они буквально перегораживают проезды и не позволяют мусоровозам проехать к бакам.

Коллеги водителя также жалуются на шлагбаумы, которые устанавливают во дворах жители города. Они мешают убирать мусор.

Однако сейчас, по словам Владимира, ситуация налаживается – переполненных контейнеров становится меньше. По информации регионального оператора, за 14 января из Кирова вывезено 350 тонн ТКО. В усиленном режиме от мусора чистили юго-западный район, Метроград и Лепсе.

В ближайшее время в Кировскую область прибудет дополнительная мусороуборочная техника. На маршруты выйдут 20 новых мусоровозов.