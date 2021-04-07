Водителей-лихачей предложили отмечать наклейками

«Клеймить» автомобили неоднократных нарушителей скоростного режима предложили общественники. Подробнее об инициативе рассказали Nation News.

Россияне не раз обращались к общественникам с просьбой принять действенные меры для повышения безопасности на дороге. При этом немалое число аварий происходит по вине водителей, превысивших скорость.

Большинство из виновников ДТП – «рецидивисты», не однажды замеченные в нарушениях. Они превышают скорость на 60 и более километров в час. Так, недавно в столице произошла крупная авария с участием печально знаменитого гонщика Эдварда Била. При задержании выяснилось, что за ним числится более 4 сотен непогашенных штрафов за нарушение скоростного режима.

При этом многие водители просто регулярно оплачивают небольшие штрафы, считая их «абонентской платой» за гонки.

По мнению общественников, законодательство в отношении лихачей давно пора ужесточить, введя административный арест на 15 суток для гонщиков, замеченных в 3 и более нарушениях скоростного режима на 60+ км/ч.

Еще одной профилактической мерой для лихачей может стать наклейка на авто. Она будет видна издалека и предупредит других участников движения о том, что машина небезопасна.

Стикеры со словами «Внимание! Опасный водитель!» предлагается размещать на лобовом и заднем стеклах. Если водитель прячет или снимает «клеймо», то к нему должны применяться жесткие меры, вплоть до эвакуации автомобиля и изъятия водительских прав.

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