Волонтеры хотят благоустроить бывшее архиерейское подворье в Кирове

Участники «Том Сойер Феста» хотят облагородить архиерейское подворье на территории бывшего Хлыновского кремля. С проектом благоустройства одного из красивейших мест города активисты вышли на грантовый конкурс «Наш дом – мой Киров».

Вятское архиерейское подворье находится между улицей Московской, Динамовским проездом и Засорским оврагом. Когда-то здесь был административный центр города, а позже, в XVIII-XIX веках, сформировался архитектурный ансамбль, куда вошли здание консистории, архиерейский дом и дома других служителей церкви. Здания сохранились до сегодняшнего дня, а между ними – последний фрагмент стены, ограждавшей подворье.

В прошлом году волонтеры расчистили это место, превратив его в смотровую площадку. Однако территория до сих пор не благоустроена. Привести ее в надлежащий вид планируется на средства гранта по проекту «Мой дом – мой Киров».

В рамках проекта предлагается выложить дорожку между домами № 26 и 28 на Динамовском проезде, а также засадить смотровую площадку растениями. Также волонтеры планируют установить 3 указателя от улицы Московской к подворью и 2 информационных щита с условной схемой подворья и старыми снимками его отдельных зданий.

В рамках проекта также планируется проведение экскурсий по истории места и культурных мероприятий.

Проголосовать за проект можно на сайте конкурса. В настоящее время у проекта «Вятское архиерейское подворье: возвращение из забвения» 16 голосов. Тогда как, например, проект благоустройства двора на улице Павла Корчагина, 219 набрал 47 голосов.