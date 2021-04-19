Возле Оричей в аварии были травмированы пять человек

В конце прошлой недели на трассе столкнулись легковушка и микроавтобус.

В минувшую субботу на подъезде к поселку Оричи 29 – летний водитель Ford Transit въехал в следующий перед ним ВАЗ – 2114.

От удара были травмированы 5 человек. Три пассажира микроавтобуса Ford: две женщины 44 и 56 лет и 24-летний молодой человек, а также два пассажира легковушки: 17-летний юноша и 33-летняя женщина.

По информации областного ГИБДД госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Сейчас стражи правопорядка выясняют обстоятельства случившегося: что послужило причиной того, что водитель Ford Transit допустил наезд на легковой автомобиль.

Недавно мы сообщали, что в Кировской области в ДТП погиб мотоциклист

Фото: vk.com/gibdd43