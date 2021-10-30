Врач-реаниматолог из Кирова: «В ближайшее время пандемия не закончится»

Врач кировской инфекционной больницы Александр Мокрушин рассказал о работе в ковидной реанимации и о развитии ситуации с коронавирусом.
Александр работает реаниматологом с 2013 года. 3 года назад он возглавил реанимационное отделение инфекционной больницы. С самого начала пандемии он работает в «красной зоне».
По словам Александра, специфика работы реаниматологов в пандемию сильно отличается от того, что было раньше. Взять хотя было число коек, которое возросло в разы.
– Если до пандемии отделение реанимации составляло 6 коек, то сейчас у нас открыто 105 мест для тяжелобольных пациентов. Все врачи работают в средствах индивидуальной защиты, чего не было до коронавируса, – рассказал врач.
По словам Александра Мокрушина, помощь всем пациентам оказывается в полном объеме. В госпитале есть все необходимые лекарства и оборудование. Тем не менее коронавирус, как и любую другую болезнь, легче предотвратить, чем лечить. Поэтому врач советует кировчанам соблюдать меры профилактики.
— Люди должны носить средства индивидуальной защиты. Маски сокращают риск распространения коронавируса. Также я настоятельно рекомендую избегать мест скопления людей и, по возможности, сидеть дома, – сказал Александр Мокрушин.
Александр считает, что в ближайшее время пандемия не закончится. Единственный способ снизить нагрузку на здравоохранение – это вакцинация.
— Каждый из нас может сделать так, чтобы не заболеть или переболеть в легкой форме. Для этого нужно просто сделать прививку. Мгновенно пандемия не закончится, но с помощью вакцинации мы сможем контролировать распространение инфекции, — говорит врач.
Где сделать прививку от коронавируса в Кирове в нерабочие дни.
Провести ноябрьские «каникулы» безопасно для здоровья попросил жителей области и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов.
– Нерабочие дни – это важный период, который нужен для того, чтобы переломить рост заболеваемости. Не забывайте, что в пункты вакцинации вы приходите не за QR-кодом, а за здоровьем, – подчеркнул первый зампред.