Врач-реаниматолог из Кирова: «В ближайшее время пандемия не закончится»

Врач кировской инфекционной больницы Александр Мокрушин рассказал о работе в ковидной реанимации и о развитии ситуации с коронавирусом.

Александр работает реаниматологом с 2013 года. 3 года назад он возглавил реанимационное отделение инфекционной больницы. С самого начала пандемии он работает в «красной зоне».

По словам Александра, специфика работы реаниматологов в пандемию сильно отличается от того, что было раньше. Взять хотя было число коек, которое возросло в разы.

– Если до пандемии отделение реанимации составляло 6 коек, то сейчас у нас открыто 105 мест для тяжелобольных пациентов. Все врачи работают в средствах индивидуальной защиты, чего не было до коронавируса, – рассказал врач.

По словам Александра Мокрушина, помощь всем пациентам оказывается в полном объеме. В госпитале есть все необходимые лекарства и оборудование. Тем не менее коронавирус, как и любую другую болезнь, легче предотвратить, чем лечить. Поэтому врач советует кировчанам соблюдать меры профилактики.

— Люди должны носить средства индивидуальной защиты. Маски сокращают риск распространения коронавируса. Также я настоятельно рекомендую избегать мест скопления людей и, по возможности, сидеть дома, – сказал Александр Мокрушин.

Александр считает, что в ближайшее время пандемия не закончится. Единственный способ снизить нагрузку на здравоохранение – это вакцинация.

— Каждый из нас может сделать так, чтобы не заболеть или переболеть в легкой форме. Для этого нужно просто сделать прививку. Мгновенно пандемия не закончится, но с помощью вакцинации мы сможем контролировать распространение инфекции, — говорит врач.

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