Всего один вакцинировавшийся стал тяжелым пациентом ковидного центра

Кировчан продолжают убеждать в необходимости вакцинации.

В региональном депздраве сообщают, что население области стало отзывчивее реагировать на призывы обезопасить себя от опасного вируса сделав прививку. За минувшие семь дней укол первым компонентом вакцины сделали почти 19,5 тысячи человек, из них четверть решились на вакцинацию в минувшие сутки. С начала прививочной кампании его ввели 222 тысячам кировчан. 173 тысячи жителей региона уже завершили вакцинацию от COVID-19.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отмечает, что наш регион в лидерах по вакцинации населения старше 60 лет.

–Такое осознанное отношение к вопросам сохранения собственного здоровья и благополучия окружающих должно стать примером для молодого поколения, – пожелал Курдюмов.

По его словам вакцинация – единственный путь обезопасить себя и сократить число тяжелых больных. В минувшем месяце врачи проанализировали информацию обо всех поступивших пациентах ковидных госпиталей. Среди тех, кто оказался на больничной койке в прошлом месяце, привиты были менее 2,5 %. Реанимационные действия потребовались лишь одному пациенту после прививки. У него была тяжелая сопутствующая патология.

Ранее мы писали о том, что кировские медики спасли 1,5-годовалого мальчика, подавившегося орехом.

Фото:medkirov.ru