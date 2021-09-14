Вятка — снова «Город детства»: 5 новостей от театра кукол

В Кировском театре кукол имени А.Н. Афанасьева рассказали о том, что ждёт зрителей в новом 87-м театральном сезоне

1. Фестивальная осень

В сентябре театр примет участие в Межрегиональном фестивале «Золотое колечко». Как рассказала директор Кировского театра кукол Елена Одинцова, фестиваль пройдёт во Владимире с 16 по 22 сентября 2021 года. Кировчане покажут владимирским зрителям спектакль «Гоголь. Спб» (16+), ставший в этом году обладателем премии правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. С этим же спектаклем Кировский театр кукол вошёл в программу международного фестиваля «Царь-Сказка», который состоится в Великом Новгороде с 8 по 12 октября. Отметим, что один из старейших российских театральных фестивалей, который собирает уникальную программу спектаклей для всех возрастов зрителей.

2. Лаборатория «Вятка – город детства»

В октябре (с 14-го по 17-е) в Кирове пройдёт очередной фестиваль-лаборатория «Вятка – Город Детства». Он состоится при содействии правительства Кировской области, Российского детского фонда, Союза театральных деятелей Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации (в рамках реализации гранта, направленного на поддержку театральных фестивалей в 2021 году).

На Вятку приглашены лучшие театральные коллективы страны — из Москвы, Владимира, Кстова и Перми. Особенностью нынешнего фестиваля станет то, что его целевая аудитория будет расширена для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках фестиваля запланированы экскурсионные программы, семинары, мастер-классы.

3. Премьеры

На большой сцене Кировского театра кукол начались репетиции спектакля по пьесе Григория Остера «Котёнок по имени Гав» (0+). Премьера назначена на 2 октября 2021 года. Режиссёр-постановщик, главреж Костромского областного театра кукол Михаил Логинов уверен: будущую постановку кировские зрители примут тепло и с радостью.

При этом спектакль будет на стыке взрослых и детских смыслов, а значит заинтересует мам и пап юных зрителей.

Кроме октябрьской премьеры на очереди до новогодних праздников в театре кукол — создание двух ярких и самобытных спектаклей для большой сцены: «Лис, который потерял цвет» (режиссер-постановщик Елизавета Гордеева) и «Кукольное шоу» (режиссер-постановщик Наталия Красильникова).

4. Гастроли

Кировский театр кукол в рамках Всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» в ноябре примет участие в гастрольном туре Курган-Челябинск. В этих городах кукольники из Вятки покажут зрителям проверенные временем спектакли: «Носорог и Жирафа» (0+), «Умка» (0+) и «Горячая история №1» (0+) и «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+).

Кстати, театр кукол имени А. Н. Афанасьева в программе «Большие гастроли для детей и молодежи» уже не первый год. Программа нацелена на возрождение полноценных гастрольных графиков театров.

5. Гости из Кургана

26-28 ноября 2021 года Кировский театр кукол в рамках «Больших гастролей» примет на своей площадке театр кукол «Гулливер» из Кургана. Гости покажут три разноплановых спектакля: «Каштанка» (6+), «Мой папа — Птиц» (0+) и «Мой дедушка» (6+). Отметим, что курганский театр активно участвует в фестивалях и конкурсах, а его постановки традиционно собирают большое количество наград.

Кировский Театр кукол с 1 сентября участвует в культурной программе «Пушкинская карта». С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в музеи, театры, концертные залы и другие культурные учреждения. Оформить карту можно двумя способами: через мобильное приложение «Госуслуги.Культура» или лично в отделении «Почта Банка» по паспорту и номеру СНИЛС.